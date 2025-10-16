ABB gana un 17% más hasta septiembre sin sufrir un impacto sustancial de los aranceles de EEUU

El grupo de robótica e ingeniería industrial ABB obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.461 millones de dólares (2.976 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un avance del 17% en comparación con el resultado contabilizado un año antes, según ha informado la empresa, que no aprecia por el momento un impacto significativo de los aranceles de Estados Unidos.

La facturación hasta septiembre de ABB fue de 25.918 millones de dólares (22.284 millones de euros), un 7% por encima del dato del año anterior, después de aumentar un 11% los ingresos del negocio de electrificación, hasta 12.655 millones de dólares (10.880 millones de euros), mientras que el negocio de automatización creció un 6%, hasta 5.238 millones de dólares (4.503 millones de euros).

De su lado, el área de movilidad mejoró un 4% la facturación, hasta 5.987 millones de dólares (5.147 millones de euros), pero el área de robótica retrocedió un 3%, hasta 2.364 millones de dólares (2.032 millones de euros).

En cuanto a los nuevos pedidos, estos alcanzaron hasta septiembre un importe de 28.141 millones de dólares (24.195 millones de euros), un 10% más que el año anterior, incluyendo 9.143 millones de dólares (7.861 millones de euros) en el tercer trimestre, un 11,6% más.

Asimismo, entre julio y septiembre ABB registró un beneficio neto atribuido de 1.208 millones de dólares (1.039 millones de euros), un 28% por encima de las ganancias del tercer trimestre del año pasado, mientras que los ingresos de la compañía sumaron 9.083 millones de dólares (7.809 millones de euros), un 11% más.

"En el tercer trimestre de 2025, me complace observar una sólida situación general del mercado, ya que los clientes siguen invirtiendo en energía eléctrica y automatización", declaró Morten Wierod, consejero delegado de ABB, destacando que los resultados operativos fueron incluso ligeramente mejores de lo previsto. "En conjunto, vamos por buen camino hacia nuestra ambición de lograr otro año récord para ABB", apuntó.

En este sentido, si bien persisten las incertidumbres del mercado relacionadas con los aranceles estadounidenses, el ejecutivo afirmó que "hasta el momento no hemos observado un impacto material en la demanda ni en la rentabilidad".

De tal manera, la compañía prevé para el cuarto trimestre que el crecimiento de los ingresos comparables se sitúe en torno al 5% y que el margen Ebita operativo se modere secuencialmente con respecto al tercer trimestre en aproximadamente -150 puntos básicos, en línea con el patrón histórico.

NUEVO DIRECTOR FINANCIERO.

Por otro lado, ABB ha anunciado este jueves el nombramiento de Christian Nilsson como director financiero y miembro del comité ejecutivo, con efecto a partir del 1 de febrero de 2026, sucediendo así a Timo Ihamuotila, quien ha decidido dejar ABB a finales de 2026.

Nilsson, de 50 años, se incorporó a ABB en 2017 como director financiero del área de Electrificación. Antes de incorporarse a ABB, ocupó altos cargos en DSM-Firmenich (Suiza) y TE Connectivity (China), donde se desempeñó como director financiero de sus respectivas áreas de negocio.

De este modo, a partir del 1 de febrero de 2026, el comité ejecutivo de ABB estará compuesto por Morten Wierod (consejero delegado), Christian Nilsson (director financiero), Carolina Granat (directora de recursos humanos), Karin Lepasoon (directora de comunicaciones y sostenibilidad), Mathias Gaertner (asesor general y secretario de la compañía), y los presidentes de las áreas de electrificación, movilidad y automatización.

"Tras incorporarme a ABB hace más de 8 años, es hora de hacer algo diferente y centrarme en actividades no operativas", declaró Timo Ihamuotila.

De su lado, Christian Nilsson subrayó que las prioridades se mantienen "inalteradas y claras", expresando su confianza en contribuir al éxito de ABB aprovechando la posición de liderazgo en el mercado y su tecnología de vanguardia.