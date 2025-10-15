Zelenski nombra un nuevo alcalde en Odesa tras retirarle la ciudadanía ucraniana al anterior

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha nombrado este miércoles a Sergi Lisak como nuevo alcalde de Odesa, un día después de poner esta importante ciudad ubicada a orillas del mar Negro bajo un gobierno militar en respuesta al cese de Gennadi Trujanov, a quien las autoridades le descubrieron la ciudadanía rusa.

Sergi Lisak había estado al frente hasta este miércoles de Dnipropetrovsk, una de las provincias bajo una "administración militar" que gestiona las regiones del sur y sureste de Ucrania asediadas por las fuerzas, pero no así en Odesa, a pesar de su importante situación estratégica y ser también blanco de los ataques.

"Demasiados problemas de seguridad en Odesa han permanecido sin una respuesta adecuada durante demasiado tiempo", dijo el martes Zelenski cuando anunció un nuevo gobierno militar para la ciudad. "Odesa merece mayor protección", enfatizó.

Horas antes, había certificado la retirada de la ciudadanía a Trujanov y de otras dos personas más. En el caso del hasta entonces alcalde de Odesa, en el cargo desde 2014, se debió a que era titular de un documento de identidad ruso desde 2015.

Sus críticos le han acusado de seguir las narrativas afines al Kremlin y han aprovechado las últimas inundaciones que ha sufrido la ciudad para incidir en un cambio de gestión. Asimismo, han sido varias las veces que los medios ucranianos han informado acerca de esta doble nacionalidad.