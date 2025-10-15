Yolanda Díaz avisa a Trump que los aranceles que quiere imponer a España saldrán "muy caros" a los americanos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avisado este miércoles al presidente de Estado Unidos, Donald Trump, de que los aranceles que amenaza con imponer en España por no llegar al 5% del PIB con el gasto en defensa pueden acabar saliendo "muy caros a los americanos".

Este martes el presidente norteamericano deslizó la idea de imponer aranceles a España por las discrepancias con el gasto español en defensa, y Yolanda Díaz se ha dirigido directamente a él este miércoles en los pasillos del Congreso para avisarle, en primer lugar, que el pretendido castigo que quiere imponer a los españoles en realidad perjudicará a los estadounidenses.

Yolanda Díaz ha explicado que en la actualidad la balanza comercial entre los dos países es deficitaria para España, por lo que si Trump pretende practicar esas políticas "de odio" le rebotaría directamente a los norteamericanos.

Aún así, Díaz ha asegurado que en el caso de que haya aranceles el Gobierno defendería a sus sectores productivos. Por último, la vicepresidenta ha remarcado que en España "mandan los españoles y las españolas, no el señor Trump". "No somos su protectorado", ha remachado.

España importa significativamente más de Estados Unidos de lo que exporta, especialmente en sectores como tecnología, energía y bienes industriales. El déficit comercial de España con Estados Unidos aumentó a 8.235 millones de euros hasta el mes de julio.