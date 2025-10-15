X probará a mostrar más información de las cuentas de los usuarios para frenar los perfiles falsos

La red social X ha comenzado a probar una nueva sección de 'Acerca de esta cuenta', un espacio donde muestra más información detallada sobre las cuentas de los usuarios, como cuándo se unieron a la plataforma o cuántas veces se han cambiado el nombre, de cara a ayudar a los usuarios a identificar posibles perfiles falsos.

La plataforma de 'microblogging' propiedad de Elon Musk continúa impulsando sus esfuerzos de evitar la interacción de bots, cuentas falsas o perfiles dedicados a llevar a cabo prácticas fraudulentas y comportamientos engañosos.

En este sentido, ha comenzado a probar una sección con la que, al leer contenido en X, ayudará a los usuarios a verificar su autenticidad ofreciendo información detallada sobre los perfiles que han compartido dicha información.

La función se ha llamado 'Acerca de esta cuenta' y, concretamente, muestra la fecha en la que la cuenta se unió a la plataforma, la ubicación donde está basada, cuántas veces se ha cambiado el nombre del perfil y cómo está conectada la cuenta a X.

Así lo ha dado a conocer la directora de producto de X, Nikita Bier, en una publicación en su cuenta de la red social, donde ha matizado que se trata de una función "fundamental para estar al tanto de los problemas importantes que ocurren en el mundo", aunque se ha comenzado a lanzar de forma experimental.

Por el momento ha detallado que, a partir de la próxima semana, X publicará el apartado de 'Acerca de esta cuenta' en algunos perfiles de miembros del equipo de X, de cara a recibir comentarios antes de probarla de forma más extensa.