Un juez de Colombia ratifica la prisión para 'Harold', acusado de contactar con el menor que asesinó a Uribe

Un juzgado de Colombia ha decidido este martes mantener en prisión a Daniel Barragán Ovalle, alias 'Harold', acusado por la Fiscalía de contactar al menor de 15 años que perpetró los disparos el senador y candidato presidencial Miguel Uribe el pasado 7 de junio en un acto de campaña, por los que finalmente perdió la vida.

El Juzgado 29 de conocimiento de Bogotá ha tomado esta medida en respuesta a un recurso presentado por la defensa del detenido, al considerar que "sí hay una inferencia razonable de participación o de autoría" de éste en la planificación y ejecución del atentado contra Uribe.

El magistrado ha advertido además que 'Harold', quien tiene antecedentes penales, habría tratado de evadir la acción de las autoridades en sus esfuerzos por localizar, capturar y enjuiciar a todos los implicados del ataque mortal.

Además, los equipos de tecnologías de la información de la Fiscalía han encontrado en el teléfono del acusado chats con Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', considerado el autor intelectual del atentado, entre las cerca de 2.000 conversaciones en la aplicación de mensajería WhatsApp, de acuerdo a las informaciones de la emisora colombiana W Radio.

"No existe duda alguna sobre el peligro para la sociedad, para las víctimas. La diferencia de opiniones nos lleva a un grado de intolerancia (...) la forma de dirimir las diferencias es callar a la persona, pero no callarla de una manera civilizada, sino, por el contrario, de forma violenta, trágica. Y se ordena la comisión de un homicidio", ha considerado el juez en alusión al caso.

Barragán, detenido desde finales del pasado agosto, será juzgado por los delitos de "homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado".

