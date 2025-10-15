Agencias

Ucrania bombardea una terminal petrolera en Crimea por segunda vez

Por Newsroom Infobae

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han alcanzado por segunda vez una terminar petrolera en la ciudad de Feodosia, situada en la península de Crimea y controlada por Rusia, lo que habría provocado "un incendio a gran escala" en las instalaciones, según la versión de Kiev.

El Estado Mayor de la Defensa ha asegurado en un comunicado que el ataque se produjo el lunes por la noche y afectó a la terminal de Morskoi Neftianoi, en concreto a 16 tanques de combustible que habían salido indemnes de un bombardeo previo.

Las autoridades ucranianas han resaltado que se trata de "un importante enlace logístico" para el suministro de combustible a las tropas rusas, ya que tiene una capacidad de almacenamiento superior a los 190.000 metros cúbicos.

Las fuerzas de Ucrania han intensificado en los últimos meses sus ataques sobre objetivos rusos vinculados al petróleo y al gas, con vistas a castigar económicamente a Rusia y también complicar el suministro del Ejército, desplegado en suelo ucraniano desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

