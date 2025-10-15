Trump amenaza a las sedes de Estados Unidos con trasladar sus partidos del Mundial si son "inseguras"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sugerir este martes que podría retirar los partidos del Mundial de Fútbol de 2026 de las sedes del país que considere "inseguras", mientras continúa su lucha de poder con las ciudades lideradas por los demócratas.

"Si alguien está haciendo un mal trabajo, y si siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni (Infantino), el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: 'Movámoslo a otro lugar'. Y él lo haría. No le encantaría hacerlo, pero lo haría muy fácilmente", dijo Trump en el Despacho Oval durante una reunión con el presidente argentino, Javier Milei.

El mandatario respondía así a un periodista que le preguntó por la alcaldesa de Boston, la demócrata Michelle Wu, la cual cree que "está perjudicando" a la ciudad por su condición de "izquierda radical". "Si pensara que Boston está haciendo algo que va a causar condiciones de seguridad para la Copa del Mundo... haríamos eso", reiteró.

Estados Unidos organiza la próxima Copa del Mundo que contará con 48 equipos junto con México y Canadá y sus 11 sedes elegidas en este momento son Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Ángeles, Kansas City, Miami, Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia.

Trump ha citado con frecuencia el aumento de la delincuencia en ciudades gobernadas por demócratas, aunque análisis independientes muestran que los delitos violentos han disminuido en muchas de esas zonas.

El presidente estadounidense ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago y Washington, alegando el aumento de la delincuencia y las protestas contra las redadas de inmigración estadounidenses. Varios estados y ciudades han impugnado la medida ante los tribunales, alegando que viola su soberanía y sienta un peligroso precedente para el uso de la presión militar interna.

Con todo, FIFA es la que dirige y organiza el Mundial y no está del todo claro si Trump tendría poder para reubicar los partidos aunque guarda una buena relación con su presidente, Gianni Infantino, que fue incluso una de las autoridades que estuvo este lunes en la Cumbre por la Paz para lograr el alto el fuego en Gaza celebrada en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, donde dejó claro el papel "crucial" del mandatario estadounidense.