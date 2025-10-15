Sanidad trabaja con las CCAA en un "radar" en Atención Primaria para acompañar a las mujeres con menopausia precoz

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este miércoles que se encuentra trabajando con las comunidades autónomas para "tener un radar" sobre las mujeres con menopausia precoz, a través del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, de forma que se les brinde el acompañamiento, la ayuda y el tratamiento que necesiten.

"Es una de las cosas que estamos trabajando con las comunidades autónomas, y es una de las cosas que también, a través de nuestro plan de Atención Primaria, queremos que seamos capaces de tener un radar sobre las mujeres que tienen esa menopausia precoz (...) es un proceso más de acompañamiento y ayuda, más que de tratamiento, que por supuesto también cuando las mujeres lo necesitan van a tener", ha declarado García durante una entrevista con 'El Plural'.

Esta atención busca igualmente anticipar "todo lo que conlleva" la menopausia precoz a nivel de impacto emocional, pues su aparición temprana implica que muchas mujeres no hayan tenido el tiempo suficiente para informarse sobre los cambios que experimentan.

Tras ello, la ministra ha hablado sobre los cambios emocionales que acompañan a la menopausia, motivo por el que ha considerado importante poner el foco sobre esta etapa y acabar con los estigmas asociados y que no solamente haya comprensión por parte del médico o el enfermero, sino por parte del entorno social de la mujer.

"Tiene que haber un abordaje que no solamente se centre en la parte más médica. Por eso creemos que, por supuesto, tenemos un sistema sanitario que es capaz de abordar esa integridad del abordaje a la menopausia desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de expectativas de las mujeres a lo largo de su vida", ha añadido.

García también ha apostado por realizar un abordaje integral de la menopausia, que incluyan los servicios de Atención Primaria y la formación de los profesionales y de la ciudadanía, de forma que se deje de mirar a este proceso como un asunto "pura y netamente hormonal", para tener en cuenta tanto sus alteraciones emocionales como físicas.

Para ello, desde Sanidad se ha impulsado la página 'hablemosdelamenopausia.es', si bien ha considerado que "no es suficiente", y que se requieren de diferentes actos para visibilizar que la menopausia no es una patología, sino un proceso natural cuyos síntomas pueden minimizarse a través de hábitos saludables.

"Para eso necesitamos que los profesionales lo entiendan, que tengan tiempo para poder hacer ese diagnóstico y que también las mujeres puedan tener esas capacidades y ese espacio social, en el que no sean las principales cuidadoras de todo, que no sean las principales responsables de la cotidianidad de su vida familiar, que tengan tiempo, que puedan conciliar consigo mismas", ha subrayado García.

SESGOS DE GÉNERO

Por otro lado, García ha recalcado que la menopausia también se ha visto afectada por los sesgos de género que se han dado a lo largo de la historia de la medicina, en la que durante muchos años se ha tenido una "mirada masculina" en la mayoría de estudios y ensayos clínicos, una situación que "está cambiando".

"En el infarto agudo de miocardio, durante muchos años se ha considerado que los síntomas que más prevalecen en los hombres son los síntomas de un infarto. Eso ha hecho que a las mujeres se nos infradiagnostique (...) si eso ha pasado con el infarto, ¿qué no pasará con aquellas patologías que solo sufrimos las mujeres?", ha expuesto la ministra.

En relación a ello, García ha subrayado que la mujer "nunca ha dejado de ser un campo de batalla ideológico", motivo por el que ha considerado "fundamental" llevar a cabo políticas desde el feminismo y con perspectiva de género.

"Ahora estamos viendo, a través del aborto, a través de la lucha contra las identidades, (...) cómo hay determinados partidos políticos y de determinada ideología que quieren hacer que las mujeres vuelvan otra vez a tiempos pretéritos en los que no se hable de sus cuerpos, que no se hable de sus vidas, que no se hable de sus desigualdades y de esos sesgos de género", ha agregado.

Aunque ha reconocido que parte del empoderamiento de la mujer y su salud ha llegado de la mano de la difusión de información en redes sociales, también ha alertado de que también existen divulgadores que están "confundiendo más que informando", tras lo que ha cargado contra el "negacionismo científico" no solo en la menopausia, sino en todos los ámbitos.