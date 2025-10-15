Sandra Gago desvela cómo lleva la rutina con sus pequeños

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, Sandra Gago se ha dejado ver este miércoles 15 de octubre en la presentación de 'Reflejo de un compromiso', una obra ilustrada -creada por Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer- para homenajear a quienes apoyan y acompañan en la lucha contra el cáncer de mama.

Allí, la mujer de Feliciano López ha asegurado que está "muy contenta" por la vuelta a la rutina porque "el verano a veces es muy largo". Con una sonrisa en su rostro, Sandra ha desvelado que tiene "muchos proyectos por delante", lo que le hace estar "súper feliz".

Sandra y Feliciano dieron la bienvenida en 2021 a su primer hijo, Darío, y a principios del 2024 a su segundo hijo, Marco. Ahora, entrados en rutina, ha asegurado que se encuentran "bien, muy bien, súper mayores".

Además, ha confesado que educan a sus hijos en el deporte y los idiomas porque consideran que "es uno de los mayores regalos que les podemos hacer, es súper sano para ellos". Eso sí, todavía "son muy pequeños" para saber si alguno de ellos querrá dedicarse profesionalmente al deporte como su padre: "No se sabe todavía".