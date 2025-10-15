Agencias

Rescatados 67 migrantes tras un naufragio frente a la isla griega de Gaudos

Por Newsroom Infobae

La Guardia Costera de Grecia ha informado este miércoles de que 67 migrantes han sido rescatados con vida tras sufrir un naufragio cuando viajaban a bordo de una embarcación frente a la isla de Gaudos, en el sur del país.

La operación ha corrido a cargo de un buque perteneciente a la guardia europea de fronteras y costas (Frontex), que ha trasladado a los supervivientes al puerto de Gaudos, donde han recibido asistencia médica y se han sometido a un proceso de identificación.

El rescate se ha producido a medida que aumentan las operaciones de este tipo en esta zona del Mediterráneo, donde el martes dos migrantes murieron frente a Rodas durante un incidente similar en un intento por llegar a las costas griegas.

Grecia se vio gravemente afectada por la crisis migratoria del año 2015, cuando más de un millón de personas huyeron a la guerra y la pobreza en países de Oriente Próximo y África para llegar a Europa atravesando rutas muy peligrosas.

Más de 200 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registrados más de 2.800 fallecidos desde 2014.

