Prorrogada la prisión provisional para los sospechosos de querer atentar contra el primer ministro belga

El tribunal de primera instancia de Amberes ha decidido este miércoles prorrogar durante un mes la prisión provisional decretada para los dos detenidos la pasada semana acusados de preparar un atentado con drones contra el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever.

Los sospechosos seguirán por tanto privados de libertad acusados de intento de asesinato terrorista, participación en actividades de un grupo terrorista y preparación de una acción terrorista.

La Fiscalía federal, que ha informado de la decisión del juzgado de mantener en prisión a los sospechosos, ha advertido de que no dará más detalles sobre el caso, bajo secreto de sumario.

La operación antiterrorista se conoció el pasado jueves, cuando la Fiscalía federal lanzó una operación antiterrorista en Amberes que llevó a cuatro registros y concluyó con tres detenidos --de 24, 23 y 18 años--, aunque uno de los arrestados quedó en libertad tras prestar declaración.

Tras las primeras pesquisas, las autoridades informaron de que la investigación apunta a que los sospechosos preparaban atentados terroristas "de inspiración yihadista" contra personalidades políticas.

En el registro del domicilio de uno de los detenidos, la Policía halló un dispositivo explosivo casero pero que no estaba aún operativo para su detonación, según detalló tras la operación la Fiscalía federal.

En un segundo registro encontraron una impresora 3D que los investigadores sospechan que estaba siendo utilizada para fabricar las piezas necesarias para montar un dron al que adherir los explosivos.

El Ministerio Público alertó entonces de que están en aumento el número de casos vinculados a acciones terroristas investigadas en Bélgica que, en lo que llevamos de 2025, suman ya 80 nuevos expedientes abiertos por terrorismo. Esta cifra, subrayó la fuente oficial, supera ya el número total de casos registrados en todo el año anterior.