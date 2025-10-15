OpenAI permitirá utilizar ChatGPT para conversaciones de contenido erótico a adultos verificados a partir de diciembre

OpenAI ha anunciado que, a medida que se implementen los controles de edad más ampliamente para su 'chatbot' de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, permitirá que los adultos verificados accedan a contenido erótico en sus conversaciones a partir de diciembre.

La compañía anunció recientemente que está trabajando en un nuevo sistema que ayudará a ChatGPT a identificar automáticamente cuando está interactuando con un adolescente o menor de edad, de manera que aplicará automáticamente ciertas restricciones y bloqueará contenido no apto para ofrecer una experiencia acorde con la edad de los usuarios.

Ahora, OpenAI ha detallado que planea impulsar su principio de "tratar a los usuarios adultos como adultos" por lo que, a partir de diciembre, a medida que los controles de edad se implementen de manera "más completa", permitirán un comportamiento menos restrictivo de ChatGPT, con acceso a contenido erótico para adultos verificados.

Así lo ha compartido el CEO de la compañía de IA, Sam Altman, a través de una publicación en la red social X, donde ha matizado que la intención es lanzar una nueva versión de ChatGPT con una personalidad más parecida "a la que les gustaba" del modelo anterior GPT-4o.

Esto se debe a que, además de los controles de edad, la compañía también ha estado introduciendo diversas restricciones en ChatGPT para evitar posibles comportamientos dañinos de los usuarios con problemas de salud mental, por ejemplo, reduciendo el comportamiento adulador del asistente con GPT-4o o aplicando salvaguardias en situaciones de crisis mental.

"Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero dada la gravedad del problema, queríamos corregirlo", ha explicado Altman.

Sin embargo, la compañía asegura que ya ha mitigado los "graves problemas de salud mental" y que disponen de nuevas herramientas de protección, con las que podrán "relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos".

Como resultado, en unas semanas, OpenAI lanzará su nueva versión de ChatGPT, que podrá responder "de forma muy humana", utilizar muchos emojis o comportarse como un amigo, en caso de que los usuarios lo deseen. Incluso, permitirá conversaciones con contenido erótico para los adultos verificados.