Agencias

Mac Allister lidera la goleada de Argentina a Puerto Rico por 0-6

Por Newsroom Infobae

Guardar

La selección argentina de fútbol ha goleado a Puerto Rico (0-6) en un partido amistoso disputado en Florida, en el que el gran protagonista ha sido el centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister con dos goles y en el que ha regresado Leo Messi, después de no estar disponible en el choque contra Venezuela para poder jugar con su club.

La vigente campeona del mundo no tuvo ningún problema para lograr el triunfo, tras marcar tres goles en la primera parte. Dos de ellos fueron de Mac Allister y el otro de Gonzalo Montiel a pase de Leo Messi, quien volvió a jugar con Argentina tras perderse el primer encuentro de este parón de selecciones para disputar un partido de la MLS con el Inter de Miami.

En la segunda parte hubieron numerosos cambios, entre ellos el de Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán que marcó un doblete en cinco minutos. La entrada del '22' sirvió para colocar el 0-6 definitivo en el marcador y ofrecer un buen espectáculo a los 21.550 espectadores que acudieron al Chase Stadium.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HRW denuncia la represión de las protestas y pide investigar el uso de fuerza letal y otros abusos

HRW denuncia la represión de

Condenado en Rusia a 15 años de prisión un hombre acusado de intentar derrocar al Gobierno

Condenado en Rusia a 15

Von der Leyen insta a Serbia a alejarse de Rusia y avanzar en Estado de derecho en su camino hacia la UE

Von der Leyen insta a

El precio de la vivienda sube un 12,3% interanual en septiembre, según Tinsa

El precio de la vivienda

Correos lanza un sello para reconocer la figura del ingeniero aeronáutico Heraclio Alfaro Fournier

Correos lanza un sello para