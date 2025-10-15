Lourdes Montes responde al demoledor reproche de Julián Contreras: "No les importó que casi me suicidase"

Lourdes Montes concedía hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' su primera entrevista en televisión. A corazón abierto, la diseñadora se sinceró como nunca sobre su historia de amor con Francisco Rivera, su faceta de madre de tres niños pequeños, o la maravillosa relación que tiene con la hija mayor del torero, Tana Rivera -fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo-, pero las declaraciones que más han dado que hablar han sido las que hizo sobre el hermano menor de su marido, Julián Contreras, del que están distanciados desde hace años.

"Era con el que mejor me llevaba, le quería mucho, y de pronto descubrí un Julián que no conocía y me defraudó. Su cariño y su apego no era real, era interesado y me dolió. Con él había vínculo, no era un hermano que estaba ausente como Kiko" confesaba, revelando que la relación se rompió cuando el hijo de Carmen Ordóñez y Julián Contreras pidió dinero a Fran y a Cayetano y estos le dijeron que no: "Entonces nos dice que va a ir a la tele. Vi llorar mucho a Fran mientras le ponía como los trapos en la tele cuando le había ayudado mucho, muchísimo" ha rememorado.

Unas duras palabras a las que Julián responde este miércoles en la revista 'Lecturas', reprochando a su hermano y a Lourdes que "no les importó que casi me suicidase" y asegurando que la diseñadora es "una marioneta que está hablando por boca de mi hermano".

Dolido, advierte a Fran que le deje en paz porque "yo no tengo nada que perder y eso me convierte en una persona muy peligrosa. Ignórame y déjame en paz. Cuidado, a ver si vamos a tener que levantar todas las alfombras", y se lamenta que utilicen sus problemas económicos para humillarle, tachando a su cuñada de "cruel" y "vengativa".

Una demoledora entrevista a la que Lourdes se ha enfrentado en la gala de los Premios Andaluces de la Moda, donde ha recibido un galardón como embajadora de la moda de su tierra natal, que ha recogido sin la compañía del torero pero sí de su hermana Sibi Montes.

"No sé lo que ha dicho y tampoco me lo cuentes. Yo conté lo que yo sentí, lo que yo viví y ya está, y ahí quedó, dicho" ha expresado rotunda, abandonando el photocall muy seria cuando le hemos comentado que Julián le ha reprochado que estuvo a punto de suicidarse y ni a ella ni a Francisco les importó.