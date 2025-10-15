Los Premios Platino regresarán a Riviera Maya (México) en su XIII edición el 9 de mayo, con doce nuevos premios

La organización de los Premios Platino ha anunciado este miércoles que la XIII edición se celebrará nuevamente en Riviera Maya (México) el próximo 9 de mayo, con doce nuevos premios tanto en largometrajes como en series.

En el ámbito cinematográfico, la nueva edición incorporarán el Premio Platino al Mejor Diseño de Vestuario, el Premio Platino a los Mejores Efectos Especiales y el Premio Platino al Mejor Maquillaje y Peluquería. Por su parte, las producciones seriadas verán ampliado su espectro de galardones con la incorporación de nuevas distinciones que abarcan aspectos tanto técnicos como artísticos.

Entre ellas se encuentran los reconocimientos a la Mejor Serie de larga duración -para aquellas con más de 26 capítulos-, a la Mejor Música Original, a las mejores direcciones de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido, así como los premios al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.

Con esta ampliación, la organización refuerza su compromiso con la promoción y el reconocimiento de todas las áreas que intervienen en la creación audiovisual, desde las más visibles hasta aquellas que, desde la técnica y el arte, contribuyen de manera decisiva a la excelencia de las producciones iberoamericanas.

Otra de las novedades de esta edición será el formato de celebración de los galardones. Así, la entrega de los premios se desarrollará en dos eventos complementarios. Por un lado, la gala televisada reunirá las categorías: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Película Documental, Mejor Película de Animación, Mejor Comedia, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Guion, las interpretaciones femeninas y masculinas en cine y series, la Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, Mejor Serie de larga duración y el Premio de Honor del Cine Iberoamericano.

Por otro, el resto de las categorías serán anunciadas previamente a la Gala en un formato que se desarrollará en los próximos meses dando el protagonismo y reconocimiento a los ganadores.

Este nuevo formato permitirá reducir la duración de la ceremonia a aproximadamente dos horas -en lugar de las casi tres actuales-, adaptándose a un formato televisivo ameno y dinámico sin renunciar a la visibilidad ni al protagonismo de ninguno de los profesionales reconocidos. En total, se entregarán 36 premios que abarcan todas las áreas del audiovisual iberoamericano, desde las categorías creativas hasta las técnicas.