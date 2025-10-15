Agencias

Las Fuerzas Armadas suecas vigilan el tránsito de un submarino ruso en el mar Báltico

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las Fuerzas Armadas de Suecia han informado este miércoles del seguimiento de un submarino ruso detectado en el mar Báltico, una "operación rutinaria" que se estaría llevando a cabo en colaboración con otros socios de la OTAN tanto desde el mar como desde el aire.

El submarino en cuestión, que no supondría ninguna amenaza directa, cruzó el miércoles el Gran Belt, estrecho que conecta con el mar Báltico en la zona de Dinamarca, según la Marina sueca. Según fuentes oficiales citadas por la cadena SVT, se trata del mismo buque que supuestamente sufrió una avería en el canal de la Mancha.

Dicho incidente se tradujo en burlas por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que el lunes abogó por adaptar 'La caza del Octubre Rojo' de Tom Clancy. "Hoy parece más bien la caza del mecánico más cercano", declaró durante un encuentro en Eslovenia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HRW denuncia la represión de las protestas y pide investigar el uso de fuerza letal y otros abusos

HRW denuncia la represión de

Condenado en Rusia a 15 años de prisión un hombre acusado de intentar derrocar al Gobierno

Condenado en Rusia a 15

Von der Leyen insta a Serbia a alejarse de Rusia y avanzar en Estado de derecho en su camino hacia la UE

Von der Leyen insta a

El precio de la vivienda sube un 12,3% interanual en septiembre, según Tinsa

El precio de la vivienda

Correos lanza un sello para reconocer la figura del ingeniero aeronáutico Heraclio Alfaro Fournier

Correos lanza un sello para