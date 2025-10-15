Agencias

La selección vuelve a liderar el martes a La 1 de TVE con más de 3,7 millones de espectadores de media

Por Newsroom Infobae

La selección española masculina de fútbol volvió a acaparar una gran audiencia este martes durante su goleada (4-0) ante Bulgaria en partido de clasificación para el Mundial del año que viene y, como ya hiciese el sábado ante Georgia, lideró a 'La 1' de TVE.

Según informó este miércoles la cadena pública, el encuentro de la 'Roja' promedió 3.770.000 espectadores, un 30,1 por ciento de cuota de pantalla y más de 8 millones de contactos (8.047.000) para convertirse también en lo más visto de este mes de octubre.

