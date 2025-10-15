Honor presenta Robot Phone y su propuesta de cámara: un brazo robótico con gran mobilidad

Honor presentará el próximo año en el Mobile World Congress de Barcelona un "dispositivo revolucionario" que recupera el concepto de las cámaras motorizadas en lo que ha llamado Robot Phone.

Robot Phone es un 'smartphone' que ofrece una propuesta diferente para la cámara principal: un brazo robótico con amplia movilidad para hacer fotos y grabar vídeos desde distintos ángulos y con capacidad para seguir al sujeto si se mueve.

Esta cámara robótica también funciona con la inteligencia artificial, a ejemplo de herramientas como Google Lens, para reconocer el mundo real y habilitar, por ejemplo, funciones como un probador de ropa virtual.

La compañía ha presentado este "dispositivo revolucionario" con un vídeo generado, en el que se puede ver que el brazo robótico se aloja en el módulo de la cámara, donde lo oculta una ventana que se corre para dejarlo salir. Sin embargo, ese mismo módulo tiene, a su vez, una cámara mas tradicional, con las lentes integradas en él.

El 'smartphone' en el que se aloja no lleva el logotipo de Honor, sino uno que indica su relación con el plan Alfa de la compañía, y se presentará oficialmente en el marco de Mobile World Congress de Barcelona del próximo año.