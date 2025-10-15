Gobierno de Canadá y sindicatos culpan a los aranceles de EEUU del traslado de producción de Stellantis

El Gobierno de Canadá y Unifor, el principal sindicato del país, se han mostrado contrarios a la última decisión de Stellantis de trasladar parte de su producción desde Canadá a Estados Unidos, en un movimiento en el que ven como único responsable al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su política arancelaria.

En concreto, el primer ministro del país, Mark Carney, y Unifor han lamentado en sendos comunicados que Stellantis vaya a invertir 600 millones de dólares (unos 515 millones de euros) --de una inversión total de 13.000 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros)-- para ampliar la producción de los SUV Jeep Cherokee y Jeep Compass en su planta de montaje inactiva de Belvidere (Illinois) en 2027.

Esta apuesta por Illinois, donde se crearán alrededor de 3.300 puestos de trabajo, iría en detrimento de la planta que tiene Stellantis en Brampton (Ontario), donde inicialmente estaba prevista esta producción.

"Los empleos de la industria automotriz canadiense se están sacrificando en nombre de Trump", ha declarado la presidenta nacional de Unifor, Lana Payne, que ya ve un impacto financiero y laboral en la industria canadiense por los "constantes" ataques del presidente estadounidense.

En la misma línea se ha expresado Carney, que ve en la decisión de Stellantis una consecuencia directa de los aranceles actuales de Estados Unidos. "Hasta que se establezca un entorno comercial más seguro para el sector automotriz de América del Norte mediante la próxima revisión del Tratado entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), las decisiones sobre nuevas inversiones en el sector automotriz seguirán viéndose afectadas", ha argumentado.

COMPROMISO CON EL EMPLEO

En este contexto, tanto el Gobierno como Uniford han exigido a Stellantis que cumpla con los compromisos adquiridos con los trabajadores de Brampton, al tiempo que han trasladado su total apoyo a los empleados del sector.

"El nuevo gobierno de Canadá siempre estará presente para los trabajadores automotrices canadienses, quienes son fundamentales para la economía canadiense", ha asegurado Carney, que ya está trabajando para crear nuevas oportunidades para los trabajadores en Brampton y sus alrededores.

El sindicato también ha pedido al Gobierno que aproveche ahora la influencia de Canadá para luchar por los empleos en la industria automotriz. "Salvar a Brampton debe ser ahora la máxima prioridad de este país, enviando un mensaje contundente a cualquier corporación que crea poder tomar las mismas medidas atroces", ha sostenido Uniford.

"Nuestro sindicato espera un plan gubernamental de respuesta riguroso y contundente para preservar los empleos del sector automotriz en Brampton e implementar las estrategias industriales necesarias para defender a toda la industria manufacturera en Canadá", ha añadido.

El Gobierno ya está preparando un plan de inversiones estratégicas para transformar la economía canadiense y que no dependa "excesivamente" de su principal socio comercial, Estados Unidos, con el fin de ser resiliente ante las crisis globales.