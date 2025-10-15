Euforia en el salvado de la expulsión tras imponerse a su enemigo en su duelo directo

Si la gala del pasado domingo de 'Supervivientes: Conexión Honduras' estuvo marcada por la expulsión sorpresa de Noel Bayarri y unas nominaciones en las que Gloria Camila e Iván González se han retado a enfrentarse cara a cara en la expulsión para ver quién cuenta con el apoyo de la audiencia, la de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de este martes ha estado protagonizada por una de las ceremonias de salvación más trepidantes de esta edición del 'All Stars'.

Los nominados de esta semana que han tenido que situarse en la plataforma bajo los cubos de barro, además de la hija de José Ortega Cano y el novio de Teresa Bass, Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero. Cuatro pesos pesados que conscientes de que cada vez quedan menos y la final del reality está cerca se han mostrado especialmente serios mientras esperaban a que Laura Madrueño fuese cortando las cuerdas y descubriese quién sigue nominado y se enfrentará a la expulsión el jueves.

La primera en llenarse de barro, Adara; después Miri, quedando la salvación en un tenso duelo entre Gloria e Iván, que cada vez más enfrentados y cuya relación parece irreconciliable tras las discusiones que han protagonizado en la última semana, han medido sus fuerzas directamente para saber quién cuenta con el favor del público.

Un momento en el que el andaluz ha pronunciado unas palabras conciliadoras quitando hierro a su enfrentamiento con la hija de Rocío Jurado: "Somos todos una familia, todos discutimos, a estas alturas todos somos unos guerreros y el que se vaya ya, para mí, tiene todo el respeto porque todos somos unos 'All Stars' de los pies a la cabeza".

Ha sido entonces cuando la presentadora ha revelado que "el tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Adara y Miri en la expulsión del próximo jueves es... ¡Iván!". Gloria, eufórica no solo por su salvación sino también por haber ganado el reto de medirse directamente contra el influencer, ha empezado a dar saltos de alegría repitiendo a gritos sin parar "¡gracias, gracias, gracias!".