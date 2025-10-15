Agencias

Euforia en el salvado de la expulsión tras imponerse a su enemigo en su duelo directo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Si la gala del pasado domingo de 'Supervivientes: Conexión Honduras' estuvo marcada por la expulsión sorpresa de Noel Bayarri y unas nominaciones en las que Gloria Camila e Iván González se han retado a enfrentarse cara a cara en la expulsión para ver quién cuenta con el apoyo de la audiencia, la de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de este martes ha estado protagonizada por una de las ceremonias de salvación más trepidantes de esta edición del 'All Stars'.

Los nominados de esta semana que han tenido que situarse en la plataforma bajo los cubos de barro, además de la hija de José Ortega Cano y el novio de Teresa Bass, Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero. Cuatro pesos pesados que conscientes de que cada vez quedan menos y la final del reality está cerca se han mostrado especialmente serios mientras esperaban a que Laura Madrueño fuese cortando las cuerdas y descubriese quién sigue nominado y se enfrentará a la expulsión el jueves.

La primera en llenarse de barro, Adara; después Miri, quedando la salvación en un tenso duelo entre Gloria e Iván, que cada vez más enfrentados y cuya relación parece irreconciliable tras las discusiones que han protagonizado en la última semana, han medido sus fuerzas directamente para saber quién cuenta con el favor del público.

Un momento en el que el andaluz ha pronunciado unas palabras conciliadoras quitando hierro a su enfrentamiento con la hija de Rocío Jurado: "Somos todos una familia, todos discutimos, a estas alturas todos somos unos guerreros y el que se vaya ya, para mí, tiene todo el respeto porque todos somos unos 'All Stars' de los pies a la cabeza".

Ha sido entonces cuando la presentadora ha revelado que "el tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a Adara y Miri en la expulsión del próximo jueves es... ¡Iván!". Gloria, eufórica no solo por su salvación sino también por haber ganado el reto de medirse directamente contra el influencer, ha empezado a dar saltos de alegría repitiendo a gritos sin parar "¡gracias, gracias, gracias!".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ecuador despliega 5.000 militares adicionales en el epicentro de las protestas

Ecuador despliega 5.000 militares adicionales

Al menos tres heridos en distintos ataques de Israel en el sur de Líbano

Al menos tres heridos en

Asesinado con una bomba lapa en su coche un candidato suní al Parlamento iraquí a menos de un mes de los comicios

Infobae

Un juez de Colombia ratifica la prisión para 'Harold', acusado de contactar con el menor que asesinó a Uribe

Un juez de Colombia ratifica

Trump otorga a Kirk la Medalla Presidencial de EEUU a título póstumo

Trump otorga a Kirk la