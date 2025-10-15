El PSOE replica a Trump que no puede imponer aranceles a España y tendría que hacerlo a toda la UE

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha afirmado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede imponer aranceles a España --como amenazó en la víspera--, sino que tendría que hacerlo al conjunto de la Unión Europea.

López ha hecho estas declaraciones después de que Trump volviese a plantear posibles tasas a España como castigo por no invertir el 5% del PIB en defensa como acordó el resto de aliados de la OTAN y quedarse en el 2%. "Estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron y podría hacerlo", afirmó el dirigente estadounidense este martes.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, antes de la sesión de control al Gobierno, López ha contestado que Trump "debe saber a estas alturas que no se puede imponer aranceles a España porque las relaciones comerciales las tiene el conjunto de la Unión Europea y no país por país".

Asimismo ha defendido que España cumple "sobradamente" con sus compromisos con la Alianza invirtiendo solamente el 2,1 % y sostiene que así "está ratificado con la OTAN". Además ha apuntado que es uno de los países que tiene más misiones humanitarias desplegadas.

Previamente el Gobierno había restado importancia a las palabras de Trump, resaltando que se produjeron en un contexto "informal", en una comparecencia ante los medios junto al presidente de Argentina, Javier Milei.

Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press afirmaron además que la relación del Ejecutivo español con Estados Unidos pudo verse durante la cumbre en Egipto para el acuerdo de paz entre Israel y Hamás del pasado lunes, "un acto oficial de gran trascendencia internacional".

También el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido preguntado en los pasillos del Congreso sobre la amenaza de aranceles de Trump y ha dicho que el presidente estadounidense "juega al caos" y un día habla muy bien y al otro muy mal de un país. "Es lo que le funciona", ha comentado.