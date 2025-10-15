El PP pide al Gobierno que defienda inscribir la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye y defienda la inscripción de la candidatura de la Tauromaquia en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Así lo ha expresado la formación popular en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, para su debate en la Comisión de Cultura.

El PP asegura que resulta "crucial" dicho reconocimiento para la salvaguarda de la tauromaquia, ante "la amenaza de que su rechazo pueda ser utilizado como moneda de cambio para satisfacer a grupos políticos".

"Desde que se aprobara la Ley 18/2023, las estadísticas sí nos demuestran que existe un consenso y una afición viva que podrá ser legítimamente rechazada por algunos, pero no prohibida ni censurada. Hay grupos políticos que proponen la derogación de esta ley para construir identidades nacionalistas y crear discursos, sin perjuicio de que se reconozca que, en una sociedad heterogénea, parte de la sociedad no la comparta", señala el PP.

La propia ley citada, añade la formación popular, insta al Gobierno a impulsar las reformas normativas necesarias para recoger, dentro de la legislación española, el mandato y objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

En el documento, defienden que, además del aspecto cultural, la tauromaquia tiene una "indudable" trascendencia como actividad económica y empresarial, de dación de bienes y servicios al mercado, y agregan que produce un flujo económico que se traduce "en miles de puestos de trabajo".

"La tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos y dispersos como son el empresarial, el fiscal, el agrícola-ganadero, el medioambiental, el social, el alimentario, el industrial o el turístico, entre otros", indican.

Asimismo, destacan que la tauromaquia es una manifestación desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores "profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta". "La universalidad de la fiesta de los toros alcanza a los mundos artísticos donde ha sido acogida y la de las obras que ha producido en las demás artes, como las plásticas, la literaria, el cine, etc y en el léxico. La Tauromaquia conforma un incuestionable patrimonio cultural inmaterial español", recalca el PP.

Por estas razones, consideran que se debe dar un paso más y promover el reconocimiento de sus valores mediante su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.