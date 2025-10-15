El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas llega con la potencia del chip M5 optimizado para IA y con autonomía para un día

Apple ha presentado su nuevo ordenador portátil renovado MacBook Pro de 14 pulgadas, que llega equipado con la potencia del nuevo chip M5, con lo que ofrece más velocidad y rendimiento mejorado con procesos de trabajo de inteligencia artificial (IA), además de una autonomía de hasta 24 horas.

La tecnológica ha dado a conocer este miércoles su nuevo MacBook Pro actualizado, que mantiene las características de diseño de la generación anterior, con un cuerpo fabricado en aluminio, la pantalla Liquid Retina XDR con cristal nanotexturizado opcional y hasta 1.600 nits de pico de brillo y la cámara de 12 MP Center Stage.

En el caso del nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, Apple ha subrayado que está equipado con el nuevo procesador M5, que asegura ser más rápido, capaz y ofrece un amplio avance en el rendimiento de la IA, como ha apuntado la compañía en un comunicado.

Esto se debe a que el nuevo chip incluye una CPU, GPU y un Neural Engine de última generación más veloces, con un rendimiento de IA hasta 3,5 veces superior respecto al modelo con M4 y seis veces superior al MacBook con M1.

Como resultado, Apple asegura que el nuevo MacBook Pro está pensado para llevar a cabo tareas cotidianas de IA y "mucho más", lo que abarca desde transcribir apuntes de clase a analizar información con modelos locales en webIA. Igualmente, los usuarios también dispondrán de mayor inmediatez al generar imágenes a partir de texto con Draw Things y una mayor velocidad de LLM en aplicaciones conocidas como LM Studio.

Siguiendo esta línea, ha subrayado cómo el Neural Engine de 16 núcleos ayudará a acelerar las tareas de IA en el dispositivo y el rendimiento de los modelos generativos que potencian Apple Intelligence.

A todo ello se le suma que integra el doble de rendimiento en la unidad SSD respecto a la generación anterior, con lo que posibilita que los usuarios carguen un LLM local en menos tiempo. En cuanto a su almacenamiento, el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas ofrece distintas opciones con un máximo de 4TB.

En cuanto a su rendimiento, con el nuevo chip M5 ofrece un rendimiento gráfico hasta 1,6 veces más veloz en 'apps' profesionales y permite frecuencias de fotogramas hasta 1,6 veces superiores en juegos respecto al modelo con M4.

Igualmente, también aumenta el rendimiento multihilo hasta un 20 por ciento con respecto a la versión anterior, en cargas de trabajo como la compilación de código en Xcode o en multitareas y trabajos de proceso creativo. Además, con más de 150 GB/s de ancho de banda de memoria unificada, los usuarios pueden trabajar con grandes modelos de IA en el dispositivo, así como "manipular escenas de gran tamaño" en 'apps' de 3D como Blender.

Por otra parte, el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas y procesador M5 también llega con el sistema operativo macOS Tahoe que, además del rediseño Liquid Glass, ofrece avances para maximizar la productividad, novedades en Spotlight para encontrar 'apps' y archivos fácilmente y mejoras en la interconexión entre dispositivos. A todo ello se le suman las funciones de Apple Intelligence.

La batería es otro de los aspectos que ha subrayado la compañía, dado que ofrece una autonomía de hasta 24 horas con una sola carga e incluye una opción de carga rápida que alcanza un 50 por ciento en alrededor de media hora, utilizando un adaptador de corriente USB-C de 96 W o superior.

Además de todo ello, también cuenta con un sistema de sonido inmersivo de seis altavoces y compatibilidad con audio espacial. A nivel de conectividad, incluye una amplia gama de puertos

Con todo, Apple ha detallado que el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 ya está disponible para su reserva en España y se comenzará a lanzar oficialmente a partir del próximo miércoles 22 de octubre por desde 1.829 euros, en la versión negro espacial y plata.

"El M5 marca un nuevo gran avance en IA para el Mac, y ofrece un enorme salto en rendimiento gráfico, acelerando los procesos más exigentes para todos los usuarios, desde estudiantes, creativos y desarrolladores a profesionales del sector empresarial, entre otros", ha subrayado al respecto el vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, John Ternus.