El máximo tribunal de Italia bloquea la extradición a Alemania del sospechoso por el sabotaje al Nord Stream

El máximo tribunal italiano ha bloqueado este miércoles la extradición a Alemania del ciudadano ucraniano detenido hace casi dos meses en Italia por su presunta implicación en el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022.

La decisión ha llegado apenas un mes después de que un tribunal inferior aprobara la extradición del ucraniano, de 49 años y detenido a mediados de agosto en Rimini, cuando se encontraba de vacaciones.

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron varias explosiones durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm y frente a las costas de Suecia.

No obstante, los gasoductos no estaban operativos en el momento del sabotaje, pues Rusia se había visto forzada a suspender de manera gradual las entregas a través de ellos debido a las sanciones por la invasión de Ucrania.

Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión total de Ucrania.

La explosión de ambos gasoductos abrió un nuevo episodio de una invasión rusa que apenas acababa de comenzar, que aún permanece sin esclarecer, en medio de investigaciones y reproches de culpas de una y otra parte.