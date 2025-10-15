El Gobierno reitera su posición "firme" sobre el gasto militar y resta importancia a la amenaza de aranceles de Trump

El Gobierno trata de restar importancia a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a España como castigo por no alcanzar el 5% sobre el PIB para inversión en defensa, insisten en que la posición de quedarse en el 2,1% es "firme" y aún así la relación con la Casa Blanca es "cordial".

En ese sentido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que es "habitual" que Trump haga ciertas declaraciones, pero sostiene que las relaciones con Estados Unidos son "de absoluta normalidad" como, sostiene, quedó patente el pasado lunes en Egipto, donde el presidente Pedro Sánchez coincidió con su homólogo estadounidense en la cumbre para la paz en Oriente Próximo.

"Vimos una relación, yo diría que bastante cordial, incluso felicitó al presidente Sánchez por la magnífica gestión económica que está teniendo nuestro país", ha indicado la ministra en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

En ese encuentro, Trump también interpeló a Sánchez por el gasto en Defensa y preguntó si estaba trabajando para aumentarlo. Al día siguiente, desde La Casa Blanca, subió el tono y mencionó la posibilidad de castigar a España con aranceles por negarse a alcanzar el 5%.

NORMALIDAD EN LA OTAN Y EN LA CUMBRE DE EGIPTO

Pese a todo, fuentes de Moncloa aseguran que no sienten preocupación por unas declaraciones realizadas en un contexto "informal" y le dan valor a lo sucedido en los espacios institucionales.

En primer lugar la cumbre de la OTAN de este verano donde se firmó un acuerdo que España "cumplirá" y segundo la cumbre del pasado lunes en la ciudad egipcia de Sharm El Sheij, donde se pudo apreciar una relación "cordial" entre Sánchez y Trump, sostienen. Es más Sánchez fue invitado por la Casa Blanca a la cumbre donde ejercían como coanfitriones, apuntan

BALANZA COMERCIAL NEGATIVA CON EEUU, COMO QUIERE TRUMP

En este sentido, las citadas fuentes insisten en que la política comercial está en manos de la Unión Europea y por tanto Trump no puede imponer aranceles a España en exclusiva sino que tendría que hacerlo a toda la unión.

Ante la posibilidad de que decida gravar algún producto en concreto que afecte en especial a la economía nacional, en Moncloa recuerdan que España es uno de los países que tiene una balanza comercial negativa con Estados Unidos, es decir compra más de lo que vende, tal como quiere Trump.

"TRUMP EN ESTADO PURO"

En la misma línea, otras fuentes del Consejo de Ministros consideran que el baile de declaraciones de los últimos días es "Trump en estado puro" y expresan su sorpresa porque un día elogie el trabajo "magnífico" de España y al día siguiente diga que quiere aplicar aranceles.

Asimismo, el ministro de Industria Jordi Heréu ha destacado que Estados Unidos y Europa han firmado "un gran acuerdo" y espera por tanto mantener "la estabilidad". No obstante ha señalado que España está preparada para "cualquier evento" desde hace meses. "Tenemos un plan para reforzar y defender nuestra industria", ha señalado a preguntas de los medios en la Cámara Baja.

En la misma línea, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lanzado un mensaje a las empresas y los sectores productivos, asegurando que el Ejecutivo está a su lado para hacer frente a los desafíos a los que tienen que hacer frente. "Estamos junto a ellas", ha asegurado.