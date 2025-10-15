Agencias

El español Alejandro Davidovich remonta su debut en Bruselas para meterse en cuartos de final

Por Newsroom Infobae

Guardar

El tenista español Alejandro Davidovich debutó con victoria este miércoles en el torneo ATP 250 de Bruselas al remontar (6-7(5), 6-1 6-4) al estadounidense Marcos Giron tras más de dos horas.

El malagueño, que retoma la acción después de dos eliminaciones tempranas en la gira asiática, se metió en cuartos de final pese a perder el primer set, en busca de un buen desenlace de 2025 y el título que se le resiste en su palmarés.

'Foki', derrotado este año en las finales de Delray Beach, Acapulco y Washington, presente además en otras dos semifinales, se aferró a la pista belga. Sin importarle una manga inicial que se le escapó en un malo 'tie-break', el español se apuntó con autoridad el segundo set en media hora (6-1).

Las fuerzas se igualaron en el definitivo acto, un tercer parcial donde Davidovich aprovechó las primeras bolas de 'break', y después salvó dos que tuvo Girona para cerrar su victoria. El malagueño se medirá ahora al tenista local con invitación Raphaël Collignon.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Llegan a Israel los cuerpos de otros dos rehenes entregados por Hamás al CICR en la Franja de Gaza

Llegan a Israel los cuerpos

Crónica del Real Madrid - Partizán de Belgrado, 93-86

Crónica del Real Madrid -

Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 con 'Vera, una historia de amor'

Juan del Val gana el

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta con 'Cuando el viento hable'

Ángela Banzas, finalista del Premio

El presidente de Guatemala remodela el equipo encargado de la seguridad tras la fuga de 20 presos

El presidente de Guatemala remodela