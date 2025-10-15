Agencias

Ejecutados en Irán tres hombres condenados por pertenencia a una banda dedicada al robo a mano armada

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a tres hombres condenados por robo a mano armada principalmente en la capital, Teherán, y a los que acusaban de formaran parte de una banda criminal, después de que fueran sentenciados a muerte por "guerra contra Dios" y de que sus penas fueran ratificadas por el Tribunal Supremo.

Los ejecutados, identificados como Amir Reza Qobadi, Mayid Hatami y Sayad Hatami, eran sospechosos de participar en la 'Banda del terror', responsable de numerosos robos a mano armada en Teherán y otras ciudades, según ha informado el portal iraní de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial del país centroasiático.

Las autoridades han señalado que estas tres personas estuvieron detrás de entre 16 y 19 robos por la fuerza en 2024 antes de su detención en tres ciudades del país, tras lo que fueron procesados y condenados antes de su ahorcamiento durante la jornada de este miércoles, una vez ratificadas las sentencias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

WFS arranca en Madrid un congreso "innovador y muy productivo" y con la mujer y el aficionado como ejes

WFS arranca en Madrid un

Jessica Bouzas pierde ante Jaqueline Cristian en los octavos de Osaka

Jessica Bouzas pierde ante Jaqueline

Yolanda Díaz avisa a Trump que los aranceles que quiere imponer a España saldrán "muy caros" a los americanos

Yolanda Díaz avisa a Trump

Cerrados los accesos de varias facultades de la UB por la huelga por Palestina

Cerrados los accesos de varias

Identifican biomarcadores que explican por qué algunas personas celíacas presentan síntomas aunque eviten el gluten

Infobae