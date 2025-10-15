Agencias

EE.UU. ofrece a China prorrogar la tregua arancelaria si retira los controles de exportación de tierras raras

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prorrogar la tregua arancelaria con China a cambio de que Pekín retire sus planes de endurecimiento de los controles a la exportación de tierras raras.

"¿Es posible que podamos acordar una extensión a cambio? Quizás, pero todo eso se negociará en las próximas semanas", ha asegurado Bessent en declaraciones recogidas por 'Bloomberg' durante una rueda de prensa.

Sin embargo, el responsable de las cuentas públicas norteamericanas ha avanzado una "respuesta completa y conjunta" de EE.UU. y varios de sus socios en caso de que China prosiga con dichos controles. En este sentido, ha mencionado Australia, Canadá, la Unión Europea o India.

Washington y Pekín llevan enzarzados desde principios de año en una disputa comercial que se ha saldado con varios aplazamientos para la imposición mutua de aranceles de más del 100% a las importaciones de ambas superpotencias.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con una subida del 100% de los aranceles a China a partir del 1 de noviembre a cuenta del contencioso de las tierras raras.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El candidato hondureño Salvador Nasralla ya se ve ganador: "Soy la persona que más quiere la gente"

El candidato hondureño Salvador Nasralla

El tenista español Carlos Alcaraz se medirá a Fritz en semifinales del 'Six Kings Slam'

El tenista español Carlos Alcaraz

El brazo armado de Hamás anuncia la entrega de los cuerpos de otros dos rehenes

El brazo armado de Hamás

Borrell cree que aumentar el gasto en defensa al 5% es "un capricho autoritario de EEUU": "No tiene mucha lógica"

Borrell cree que aumentar el

Isabelle Junot reaparece ante las cámaras tras anunciar su segundo embarazo

Isabelle Junot reaparece ante las