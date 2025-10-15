Agencias

EEUU advierte a Rusia de que impondrá "costes" si no da pasos para la paz en Ucrania

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha señalado este miércoles en un mensaje a Rusia que la guerra debe acabar en Ucrania, avisando de que, si no da pasos en el corto plazo, Washington tomará medidas para "imponer costes" al Kremlin.

"Ahora es el momento de poner fin a esta trágica guerra, detener el derramamiento de sangre innecesario y sentarse a la mesa de negociaciones", ha insistido el secretario estadounidense en declaraciones en la reunión del Grupo Contacto para Ucrania, con el que unos 50 países afines a Ucrania suministran ayuda militar a Kiev.

Hegseth ha indicado que si la guerra no termina y si "no hay un camino hacia la paz a corto plazo", Estados Unidos está listo para, de la mano de sus aliados, "tomar medidas necesarias para imponer costes a Rusia por su continua agresión".

El jefe del Pentángono ha insistido en que su Departamento está preparado para "hacer su parte" respecto a cuestiones que "solo Estados Unidos puede hacer", en una referencia a reforzar la OTAN y al Ejército ucraniano ante la invasión rusa del país vecino.

Después del acuerdo de paz en Gaza logrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la Administración norteamericana ha insistido en su enfoque de lograr la paz "mediante la fuerza", también en el escenario de Ucrania.

Hegseth ha reivindicado a Trump, asegurando que "sabe cómo forjar la paz, crear oportunidades en situaciones y escenarios en los que la paz parece lejana". "Esta no es una guerra que comenzó bajo el mandato de Trump, pero terminará bajo su mandato", ha apostado, urgiendo a aprovechar el momento para poner fin al conflicto en Ucrania.

