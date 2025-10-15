Dos condenados a muerte en EEUU son ejecutados mediante inyección letal

Dos condenados a muerte en Estados Unidos han sido ejecutados este martes mediante inyección letal en los estados de Misuri y de Florida, que supera su récord con 14 ejecuciones, y elevando a 37 el número total de personas a las que se les ha aplicado la pena capital en el país norteamericano desde principios de 2025.

En Florida, Samuel Lee Smithers, de 72 años, ha muerto a las 18.15 horas (hora local) tras recibir la inyección letal en un penal de Florida, cerca de Starke, al ser declarado culpable en 1999 del asesinato tres años antes de dos mujeres, a quienes golpeó y estranguló, de acuerdo a las informaciones de la cadena de televisión CBS News.

Con la inyección a Smithers, el estado gobernado por Ron de Santis ha ampliado su récord de ejecuciones totales en un año y, de hecho, en lo que llevamos de 2025 ha ejecutado a más personas que cualquier otro estado con 14, por delante de Texas, con cinco.

El mismo método han empleado las autoridades de Misuri para ejecutar a Lance Shockley, de 48 años, quien ha sido declarado muerto a las 18.13 horas (hora local), por matar presuntamente de un disparo a un policía en 2005, unos hechos que en los últimos 20 años ha negado, manteniendo su inocencia, mientras que su defensa ha denunciado la falta de pruebas materiales en el caso.

A estas ejecuciones se sumarán otras dos esta semana, una en Misisipi y otra en Arizona, de un total de ocho programadas hasta el 31 de diciembre en un país donde la pena de muerte sigue vigente en poco más de la mitad de sus 50 estados.