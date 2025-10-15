Declaran el estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Las autoridades del condado de Los Ángeles, en el estado de California, han declarado el estado de emergencia por las redadas contra los migrantes, en un nuevo frente abierto con la Administración del presidente Donald Trump y con el objetivo de ofrecer ayudas a los residentes afectados por esta política.

La medida permite a la Junta de Supervisores del condado entregar asistencia a aquellos arrendatarios que se hayan visto afectados económicamente por las redadas, que han levantado la polémica en el estado desde que comenzaron a recrudecerse a partir de verano.

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han encabezado estas operaciones policiales contra los migrantes, que temen ser detenidos. Ahora, las autoridades locales podrán hacer uso de estos fondos para destinar ayuda legal y otros servicios a las poblaciones afectadas, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

Las ayudas al alquiler estarán disponibles a través de un portal de internet habilitado dentro de dos semanas, con la vista puesta en intentar retrasar las posibles órdenes de desahucio que puedan derivarse de estas políticas.

La Junta de Supervisores --el organismo gubernamental local encargado de revisar las políticas en los condados-- ha alertado de que las redadas podrían acarrear una crisis de vivienda que afecte también a los negocios.

Se estima que unas 5.000 personas fueron detenidas el pasado mes de agosto en Los Ángeles como parte de esta política de "tolerancia cero" con la migración. Cerca de un tercio de los 10 millones de residentes de la zona son extranjeros.