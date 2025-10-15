Dani Rovira se despide de su padre en una devastadora carta

Dani Rovira está atravesando por uno de los momentos más dolorosos y complicados de su vida tras el reciente fallecimiento de su padre, que el actor ha hecho público a través de sus redes sociales, donde dejado a un lado el hermetismo que siempre ha rodeado a su vida privada se ha despedido de su progenitor con una desgarradora carta abierta que refleja lo especial que era para él, y lo devastado que se encuentra tras su pérdida.

"Crecí de tu mano. No recuerdo ni una sola vez que me la hayas soltado. Solo soltabas para que me atreviera a volar solo, como aquella vez que, después de quitarle los ruedines a mi primera bicicleta, corrías de mi lado sujetando fuerte el sillín por la parte de atrás. Solo tu amor te hacía soltarme para poder mirar atrás y verte ya a unos metros viéndote reír y gritarme "¡Vas solo, ya vas solo, Danilillo! Las veces que caía, que eran muchas, tardabas medio segundo en llegar y levantarme. Cuando veías que mi llanto era más por miedo que por dolor, reías y celebrabas como un gol el pequeño trecho recorrido", ha rememorado echando la vista atrás para dejar claro que siempre ha contado con el apoyo incondicional de su padre.

Como ha confesado destrozado, "soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad. Creíste en mí, en todos mis aciertos y en todas mis cagadas". "No hace ni dos días que decidiste marcharte y ya noto que algo falta. Como si hubiera perdido un poco el equilibrio de todo, como si tuviera que entender de nuevo la vida, como si doliera el aire. Será que perder tu raíz dentro mí, hace que se me tambaleen todas las ramas. Y no paran de caérseme las hojas" ha reconocido a corazón abierto sin ocultar lo durísimos que están siendo estos momentos.

"Estos días tus amigos de siempre me hablaban de todo lo bueno que había en ti, que era todo y mi amor crecía y crecía de saber que elegiste estar en la cara buena y amorosa del mundo. Tu bondad y nobleza traspasaba el pecho de cada persona que tuvo la dicha de cruzarse contigo. Porque ese era tu súper poder, el amor que irradiabas y tu risa, exagerada y disfrutona" le ha contado orgulloso a su padre en esta última carta. "Ojalá volver a escucharte reír así una vez más... daría lo que el diablo me pidiera", ha confesado.

Una despedida que ha terminado pidiéndole a su progenitor que "estés donde estés, estate tranquilo", ya que "aunque ahora no exista consuelo entre nosotros, estaremos bien, seguiremos cuidándonos los unos a los otros". "Pero, papá, danos unos días que te lloremos y podamos sacar poco a poco los camiones de tristeza que aparcaron y taponaron nuestras puertas", se ha sincerado con un nudo en la garganta.

"Fuiste el mejor padre, marido y abuelo que esta familia haya podido nunca desear. Te honraremos, querremos y añoraremos hasta el día en que volvamos a encontrarnos. Gracias por la vida que nos has regalado. Gracias por tu hermoso legado. Me queda el pensamiento mágico de, de vez en cuando, mirar atrás y verte de lejos riendo y gritando que sé ir solo. Te amo papá", ha concluido desolado, acompañando su despedida más difícil de un carrusel de imágenes desde que era un niño hasta la actualidad con su padre que dejan claro la maravillosa relación que tenían, y el vacío que ha dejado en Dani la pérdida de su gran pilar.