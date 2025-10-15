Agencias

Condenado en Rusia a 15 años de prisión un hombre acusado de intentar derrocar al Gobierno

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Justicia de Rusia ha condenado este miércoles a 15 años de prisión a un hombre acusado de intentar "derrocar" al Gobierno y formar parte de una organización terrorista, tal y como ha informado el servicio de prensa del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

Las autoridades han indicado que el acusado formaba parte de la Legión de la Libertad de Rusia, a la que Moscú considera una organización terrorista y que fue establecida a finales de 2023. Así, ha hallado culpable al acusado de haber enviado mensajes a través de Telegram en los que instaba a lograr la caída "violenta" del Gobierno.

"Las conclusiones de los expertos apuntan a que los mensajes contienen contenido que busca justificar actividades e ideologías extremistas", ha indicado el FSB en un comunicado en el que ha matizado que el acusado es un residente de la región de Bélgorod.

Además, tendrá que pagar una multa de 300.000 rublos (unos 3.200 euros) y no podrá acceder a las páginas web del Gobierno durante al menos cuatro años. "Pasará tres años en prisión y el resto de la condena lo hará en una colonia de máxima seguridad", recoge el documento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

WFS arranca en Madrid un congreso "innovador y muy productivo" y con la mujer y el aficionado como ejes

WFS arranca en Madrid un

Jessica Bouzas pierde ante Jaqueline Cristian en los octavos de Osaka

Jessica Bouzas pierde ante Jaqueline

Yolanda Díaz avisa a Trump que los aranceles que quiere imponer a España saldrán "muy caros" a los americanos

Yolanda Díaz avisa a Trump

Cerrados los accesos de varias facultades de la UB por la huelga por Palestina

Cerrados los accesos de varias

Identifican biomarcadores que explican por qué algunas personas celíacas presentan síntomas aunque eviten el gluten

Infobae