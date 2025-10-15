Agencias

Cerrados los accesos de varias facultades de la UB por la huelga por Palestina

Por Newsroom Infobae

Varias facultades de la Universitat de Barcelona (UB) tienen este miércoles por la mañana sus accesos cerrados "por motivos de seguridad" a causa de la huelga general por Palestina y para evitar desperfectos, pero no hay piquetes.

Fuentes de la universidad han explicado a Europa Press que están cerradas las facultades del Raval, la Central de plaza Universitat, la de Economía y Empresa, la de Bellas Artes y la de Educación y Psicología.

Las facultades de Física y Química y la Medicina y Ciencias de la Salud y Enfermería tienen suspendida la actividad académica pero los edificios están abiertos; y las mismas fuentes señalan que el resto de facultades de la UB "funcionan con normalidad".

Por otro lado, fuentes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) explican que sus campus se han abierto con normalidad y "sin incidentes" y que este martes se pidió al profesorado que este miércoles no hubieran actividades evaluables.

En la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han habido piquetes este miércoles por la mañana, como ha explicado el SEPC en varios mensajes por Telegram, y han realizado algunas pintadas en instalaciones de la universidad donde se leía 'Palestina libre' y 'Autònoma rebelde'.

