Brasayleña diversifica y abre una nueva línea de negocio en sus restaurantes con eventos y catering

Brasayleña, la marca de restauración de Grupo LEW Brand especializada en cocina brasileña al estilo rodizio, apuesta por diversificar y abre una nueva línea de negocio enfocada a los eventos y el catering, según informa en un comunicado.

En concreto, este servicio orientado a la celebración de eventos como graduaciones, bodas, comuniones, comidas de empresa, cumpleaños y celebraciones privadas, está ya disponible en la mayoría de los 38 establecimientos repartidos por toda la geografía española.

De esta forma, la marca ha creado un nuevo un servicio de catering estilo 'finger food' para disfrutar en sus restaurantes y que mantiene la esencia del tradicional rodizio con corte en mesa, adaptado a un formato más dinámico y compartido.

"Queremos que cada evento sea algo más que una comida o una cena: un momento para celebrar, compartir y crear recuerdos. Nuestra propuesta, pensada para disfrutar en un ambiente distendido, une la esencia brasileña con un interiorismo cuidado y un servicio personalizado desde la planificación del evento hasta su celebración", ha explicado la directora de marketing de Brasayleña, Irene Bedmar.

La nueva propuesta está disponible en gran parte de los restaurantes de la cadena, ubicados en Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias y Castilla y León.