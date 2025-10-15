Bessent avanza que EEUU ha doblado el paquete de ayuda a Argentina hasta los 34.366 millones de euros

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha adelantado que el paquete de ayuda financiera que Estados Unidos ofrecerá a Argentina alcanzará los 40.000 millones de dólares (34.366 millones de euros), el doble del importe inicialmente anunciado hace una semana.

En declaraciones ofrecidas durante una rueda de prensa y recogidas por 'Ámbito', Bessent aseguró que la línea 'swap' de divisas de 20.000 millones de dólares se sumaría a una línea de crédito de otros 20.000 millones de dólares.

"Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda. Así que eso totalizaría 40.000 millones para Argentina", precisó.

Asimismo, el titular de Economía estadounidense especificó que su departamento compró por segunda vez pesos argentinos en el mercado local el pasado lunes.

Los mercados financieros han acogido con optimismo la noticia. En concreto, el principal índice bursátil de Argentina, el S&P Merval, sube un 3,97% hasta los 1.959.557 puntos.