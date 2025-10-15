Ávoris y sus marcas Travelplan y Welcomebeds aterrizan en Marruecos mediante una alianza con Atlas Voyage

Ávoris Corporación Empresarial y sus marcas Travelplan y Welcomebeds anunciaron ayer una alianza con Atlas Voyage para impulsar el desarrollo del turismo emisor en Marruecos, suponiendo su introducción en este país.

La presentación oficial de la colaboración tuvo lugar en el hotel Barceló Anfa de Casablanca, con la asistencia de alrededor de 40 agentes de viajes y medios de comunicación locales, según un comunicado.

En representación de Ávoris participaron el director de expansión de turoperación, Eduard Bogatyr, y la especialista de producto Caribe en Travelplan, Nizar Hantout, quienes presentaron la nueva propuesta comercial en francés. Por parte de Atlas Voyage, el acto estuvo encabezado por el CEO de la compañía, Aziz Cherif Alami.

"Esta alianza con Atlas Voyage nos permite acercar la experiencia y el producto de Ávoris al viajero marroquí, con el compromiso de ofrecer una oferta de calidad, conectividad aérea directa y el respaldo de nuestras marcas líderes", valoró Bogatyr.

Por tanto, la nueva oferta incluye una selección de productos de Travelplan, entre los que destacan destinos del Caribe como República Dominicana, México y Cuba, operados mayoritariamente con la aerolínea propia de Ávoris, Iberojet, o el catálogo hotelero de Welcomebeds, disponible para las agencias marroquíes con condiciones preferentes.

Además, también contiene programaciones hacia las Islas Canarias y Baleares, con vuelos regulares. La gama de productos se ampliará progresivamente conforme evolucione la demanda y las preferencias del mercado local.

Con este acuerdo, Ávoris consolida su estrategia de internacionalización y expansión en nuevos mercados, tras su reciente crecimiento en Italia, Bulgaria y Latinoamérica.