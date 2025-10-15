Asesinado con una bomba lapa en su coche un candidato suní al Parlamento iraquí a menos de un mes de los comicios

El político iraquí Safá al Mashhadani, candidato parlamentario por uno de los mayores partidos suníes del país, la Alianza por la Soberanía, ha muerto en la madrugada de este miércoles víctima de un atentado con una bomba lapa colocada en su coche en el distrito de Tarmiya, en el norte de la capital, Bagdad.

Al Mashhadani, miembro del Consejo Provincial de Bagdad y candidato al Parlamento iraquí, ha fallecido a causa del ataque, recogido por los portales iraquíes Fallujeen e Iraq Press, que ha publicado un vídeo del vehículo, totalmente calcinado al lado de una carretera de Tarmiya.

El atentado ha tenido lugar en el transcurso de su visita electoral a la zona a menos de un mes de que se celebren las elecciones parlamentarias en el país, previstas para el 11 de noviembre.

El político fallecido pertenecía a la Alianza para la Soberanía, una coalición liderada por el empresario Jamis al Janjar y el presidente del Parlamento, Mahmud al Mashhadani, y que, con 63 escaños en el Parlamento iraquí, constituye uno de los principales partidos suníes que concurren a los comicios.