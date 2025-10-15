Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta con 'Cuando el viento hable'

La escritora gallega Ángela Banzas ha quedado finalista del Premio Planeta 2025, con una dotación de 200.000 euros, con la novela 'Cuando el viento hable', ha anunciado este miércoles el jurado en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Presentada con el título 'El color de la lluvia' y el seudónimo Sofía García, trata la historia de una mujer, nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural.

Una extraña dolencia la lleva al hospital, donde se ocultan los horrores de los experimentos con personas y descubre la existencia de una hermana gemela perdida.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago y MBA por la Escuela Europea de Negocios, publicó su primera novela, 'El silencio de las olas', en 2021, a las que siguió 'La conjura de la niebla', 'La sombra de la rosa' y 'El aliento de las llamas'.

El Premio Planeta 2025 ha recibido 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en la web del galardón.

