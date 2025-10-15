Anabel Pantoja asegura alegrarse por la nueva ilusión de Irene Rosales

Irene Rosales está de plena actualidad ahora que ha trascendido su nueva relación sentimental con Guillermo, un atractivo empresario sevillano de unos 40 años, moreno, deportista y discreto. La influencer ha pasado página tras separarse de Kiko Rivera hace tan solos dos meses y ahora vuelve a sonreír al amor.

Haciendo gala de la buena relación que las une, Anabel Pantoja se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press y al preguntarle por la nueva ilusión de Irene ha dejado claro luciendo una sonrisa que se alegra por el bien y la felicidad de la que fuera la pareja de su primo Kiko.

"Claro, siempre", respondía cuando se le preguntaba si se alegra de que la joven haya conseguido rehacer su vida. Eso sí, la sobrinísima no ha querido dar más detalles al respecto y ha guardado silencio cuando se le preguntaba por Guillermo.

Tan solo 24 horas después, la cara de Anabel es otra. Seria y distante con la prensa, la influencer respondía con un "hasta luego chica" a la reportera cuando le preguntaban por la nueva relación de Irene e incluso mostraba su hartazgo por el tema: "Ayyy".

Dos días después de saliera a la luz que Irene vuelve a estar ilusionada tras anunciar su separación de Kiko Rivera a finales de agosto, la colaboradora de televisión ha reaparecido ante las cámaras pidiendo respeto por la privacidad de su nuevo amigo especial. Sin poder ocultar el gran momento personal que está viviendo, no ha querido desvelar cómo se habría tomado Kiko esta nueva ilusión. "Tengo derecho a ser feliz", ha asegurado.

Irene ha sido protagonista de las revistas 'Semana' y 'Lecturas' este miércoles en las que hemos podido verla con su nueva ilusión cogidos de la mano y derrochando complicidad... No cabe duda de que ha comenzado una nueva etapa que quiere disfrutar al máximo.