AMP. Catar, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil y Arabia Saudí se clasifican para el Mundial

Las selecciones de Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Catar, dirigida por el español Julen Lopetegui, y Arabia Saudí sellaron este martes su clasificación para el Mundial de Fútbol que se disputará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

El combinado sudafricano volverá a una Copa del Mundo 16 años después de haberla jugado por última vez, en ese caso por su condición de anfitrión. Hay que remontarse a 2002, en Japón y Corea del Sur, para ver su última presencia a través de una clasificación.

Gracias a los goles de Thalente Mbatha en el minuto 5, Oswin Appollis en el 26 y Evidence Makgopa en el 72, Sudáfrica superó claramente a Ruanda y se colocó líder del Grupo C aprovechando la contundente derrota de Benín por 4-0 ante Nigeria que también le costó el segundo puesto en favor de los nigerianos que serán los que jueguen la repesca.

También por parte de África sacaron su billete para la Copa del Mundo del año que viene Senegal y Costa de Marfil. El combinado senegalés estará por cuarta vez en su historia, tercera consecutiva, tras golear 4-0 a Mauritania y defender su primera posición por delante de la República Democrática del Congo, que irá a la repesca, mientras que el marfileño tampoco falló ante Kenia, a la que ganó por 3-0 para enviar al 'playoff' a Gabón, que necesitaba un tropiezo de su rival, que volverá al evento 12 años después y por cuarta vez.

Además de estas tres selecciones africanas, en Asia, Catar, que está entrenada por el guipuzcoano Julen Lopetegui, también logró asegurarse un billete para el próximo Mundial después de derrotar por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y hacerse con la primera plaza del grupo.

Boualem Khoukhi y Pedro Miguel pusieron el 2-0 y el tanto postrero Sultan Adil no le bastó a las visitantes para evitar irse a una repesca y que el combinado catarí juegue su segunda Copa del Mundo consecutiva, la primera como clasificado por méritos deportivos, tras la que ejerció como anfitrión en 2022.

También Arabia Saudí jugará por séptima ocasión en su historia una Copa del Mundo, la tercera de forma consecutiva, después de empatar sin goles en la visita de Irak, que necesitaba ganar para arrebatarle el billete y no tener que jugar la repesca continental.