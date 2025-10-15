Agencias

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh con una gran gira en 2026

Por Newsroom Infobae

Era un secreto a voces que al fin se ha confirmado. Un año después de emitir un comunicado anunciando la salida de Leire Martínez, 'La Oreja de Van Gogh', ha comunicado a todos sus seguidores que harán una gira en 2026 con Amaia Montero.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

Además, han aprovechado para explicar la salida de Pablo Benegas: "Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor".

El grupo ha recordado que "de nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino".

