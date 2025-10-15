Al menos tres heridos en distintos ataques de Israel en el sur de Líbano

Al menos tres personas han resultado heridas como consecuencia de dos ataques efectuados este martes por el Ejército de Israel contra sendas localidades en el sur de Líbano, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Una de las víctimas ha sido trasladada a un centro hospitalario con pronóstico muy grave, según ha indicado la agencia de noticias estatal NNA, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan atacado con un dron la motocicleta en la que circulaba por la carretera de Uadi Yilo, a la entrada de la localidad de Jozama, al este de Tiro.

Los otros dos heridos están recibiendo tratamiento en el Hospital Gubernamental de Tibnin, tras un ataque con drones del Ejército israelí contra una zona entre este municipio y Haris, ambos situados en la gobernación de Nabatiye.

Israel lleva meses atacando, según el Ejército israelí, posiciones del partido milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre del año pasado que puso fin al cruce de bombardeos transfronterizo que estalló prácticamente al mismo tiempo que la guerra de Gaza. Israel esgrime que se reserva el derecho a atacar posiciones de Hezbolá en una zona de cuyo control debería ocuparse el Ejército libanés.