VÍDEO: Al menos seis muertos en un nuevo bombardeo de EEUU contra una narcolancha frente a las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este martes de que el Ejército estadounidense ha realizado un nuevo bombardeo contra una supuesta narcolancha frente a las costas de Venezuela, que se ha saldado con la muerte de sus seis tripulantes, en el marco de las operaciones militares emprendidas en las últimas semanas por Washington en el Caribe alegando que el país norteamericano está en guerra con los cárteles de la droga.

Trump ha explicado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado esta mañana "un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una organización terrorista designada (DTO, por sus siglas en inglés) que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad" del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en virtud de sus competencias como comandante en jefe.

"Los servicios de Inteligencia confirmaron que la embarcación traficaba con narcóticos, estaba asociada a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de DTO. El ataque se ha llevado a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo han muerto en el ataque", ha indicado a través de un mensaje en su perfil de Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó a finales de septiembre que tras los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe su Administración examina "muy en serio" la actividad "por tierra" de los cárteles de la droga activos en Venezuela, país sobre el que sigue sin descartar la posibilidad de nuevos ataques. Según dijo, el país sudamericano sigue siendo "muy, muy peligroso".

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó un decreto para la declaración del estado de conmoción externa, situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1017984/1/menos-seis-muertos-nuevo-bombardeo-eeuu-contra-narcolancha-frente-venezuela

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06