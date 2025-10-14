Agencias

Un líder maoísta y decenas de milicianos se entregan en India un mes después del cese de la lucha armada

Por Newsroom Infobae

Guardar

El influyente líder maoísta indio Mallojula Venugopal Rao, conocido como 'Sonu', se ha entregado este martes junto a cerca de 60 milicianos en el estado de Maharashtra, en el centro del país, tan solo un mes después de que los rebeldes anunciaran el cese de la lucha armada contra el Gobierno tras décadas de conflicto.

A medida que el Ejército de India sigue adelante con su intensa campaña contra la guerrilla maoísta, llamada naxalita en India y que se remonta a hace ya casi seis décadas tras verse inspirada por el dirigente comunista chino Mao Zedong, los milicianos han comenzado a rendirse.

Así, todos ellos se han entregado ante las autoridades en el distrito de Gadchiroli, tal y como ha explicado el gobierno local. Sobre el propio 'Sonu' había una gran recompensa a cambio de información que llevara a su detención, según informaciones de la cadena de televisión India TV.

La rendición ha tenido lugar tan solo unas semanas después de que el propio 'Sonu' ofreciera al Gobierno un alto el fuego para encaminar un proceso de paz que ponga fin al conflicto, habida cuenta de que el grupo se ha ido debilitando paulatinamente durante los últimos años debido a las operaciones del Ejército.

Los maoístas llevaban casi 60 años combatiendo contra el Ejército indio en el llamado Corredor Rojo del centro del país, donde se levantaron en armas contra los líderes tradicionales.

En esta zona del país asiático actúan numerosos grupos armados de ideología maoísta, abanderados por formaciones como el Partido Comunista de India (CPI). Las autoridades de India lo ilegalizaron en 2009 y lo declararon una organización terrorista ese mismo año, cinco años después de su fundación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Harry Kane apadrina el lanzamiento del Flair Pack de fútbol de Skechers

Harry Kane apadrina el lanzamiento

Von der Leyen valora la "ambición" de Montenegro de ingresar en la UE en 2028: "Con unidad, puede lograrlo"

Von der Leyen valora la

Aitana actuará el 22 de julio de 2026 en A Coruña en el marco de su gira mundial

Infobae

Sumar ve un "error" subir las cuotas de autónomos y plantea trasladar la presión fiscal a los rentistas

Sumar ve un "error" subir

SpaceX lanza con éxito el undécimo Starship

SpaceX lanza con éxito el