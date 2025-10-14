Última hora sobre el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh un año después de la salida de Leire

Expectación máxima ante la confirmación inminente -según 'Vanitatis', el comunicado se lanzará este mismo martes 14 de octubre- del regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' precisamente el día en el que se cumple un año de la salida de Leire Martínez del grupo. "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y 'La Oreja de Van Gogh' seguirán caminos separados" compartía en redes sociales la banda donostiarra, causando un gran impacto en sus seguidores.

Los rumores sobre una posible vuelta de 'la reina del pop' con sus excompañeros 18 años después de su marcha no tardaban en surgir, e incluso una de las mejores amigas de la cantante, Cayetana Guillén Cuervo, cometía el desliz de confirmar la noticia para disgusto y enfado de Amaia, que en estos meses se ha mantenido alejada de los focos y tan solo rompió su silencio para dejar claro que ella no había tenido nada que ver en el polémico adiós de Leire a la banda que la lanzó al estrellato.

Tampoco se han pronunciado los miembros de 'LODVG', Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, que después de que el periodista Javier de Hoyos revelase este fin de semana en TVE que "el grupo estaría a punto de anunciar su inminente gira, que tendrá lugar en la primavera de 2026, y con Amaia Montero", han movido ficha y han publicado en Instagram un enigmático mensaje.

A media tarde de este lunes, el grupo ha actualizado su perfil oficial y, después de borrar el comunicado anunciando la marcha de Leire, han colgado un post en blanco, en el que no han escrito nada, dando pie a todo tipo de especulaciones sobre una nueva era en la historia de 'La Oreja' de la mano, de nuevo, de Amaia.

Algo que parece cobrar sentido al ver que el grupo sí ha incluido una nueva frase después del nombre del grupo: "Solo juntos tiene sentido". ¿Será en las próximas horas cuando se confirme por fin la vuelta de 'la reina del pop' a la banda donostiarra? Queda tener paciencia, pero todo apunta a que sí. Un anuncio que vendrá acompañado por las fechas de la gira con la que recorrerán España y Latinoamérica en 2026 para conmemorar su 30º aniversario.