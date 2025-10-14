Agencias

Ucrania denuncia un bombardeo ruso sobre un convoy de la ONU en Jersón

Por Newsroom Infobae

Un convoy humanitario de Naciones Unidas ha sufrido este martes un bombardeo con drones y artillería en la región ucraniana de Jersón, según el gobernador de la zona, Oleksandr Prokudin, que ha considerado un "milagro" que el ataque se saldase sin daños personales.

El bombardeo habría provocado daños en cuatro vehículos que transportaban ayuda humanitaria y tenían distintivos. El gobernador ha difundido en sus redes sociales la imagen de un camión en llamas con las siglas del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

A bordo de estos vehículos había "varias toneladas" de ayuda humanitaria, ha añadido Prokudin en su mensaje, al tachar de "terroristas" a las Fuerzas Armadas de Rusia. De hecho, según el gobernador, fue un ataque "deliberado" y no accidental contra estos camiones.

EuropaPress

