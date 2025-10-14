Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de cien drones contra su territorio por parte de Rusia

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este martes el lanzamiento de cerca de un centenar de drones por parte del Ejército ruso contra distintos puntos del país, incluidos unos 70 que han sido interceptados, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado en un comunicado en Telegram que las tropas rusas han llevado a cabo ataques en las últimas horas con un total de 96 drones, entre ellos 60 de tipo kamikaze, al tiempo que ha afirmado que 69 de los aparatos han sido derribados "en el norte, sur, este y centro del país".

Asimismo, ha confirmado que 27 aparatos han impactado en "siete ubicaciones", sin detalles sobre posibles víctimas o heridos, si bien horas antes las autoridades confirmaron cuatro heridos y parte de la provincia de Járkov sin luz a causa de los ataques rusos. "El ataque continúa", ha advertido.

Por su parte, el Gobierno ruso ha cifrado en 40 los aparatos aéreos no tripulados lanzados por Ucrania que han sido destruidos en las últimas horas, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que 17 drones han sido destruidos en Bélgorod, a los que se suman doce en Vorónezh, tres en Nizhni Nóvgorod y el mar Negro, dos en Tambov y la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional-- y uno en la región de Kursk.