Trump, tras cumbre en Sharm el Sheij, sobre Palestina: "no estamos hablando de un solo Estado o de dos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eludido hablar de un Estado palestino, horas después de haber firmado junto a sus homólogos egipcio, qatarí y turco de una declaración para la "paz" en la Franja de Gaza, como parte de la cumbre celebrada en Sharm el Sheij (Egipto) a la que han asistido más de una veintena de líderes mundiales.

"A mucha gente le gusta la solución de un solo Estado. A algunas personas les gusta la solución de dos Estados. Tendremos que ver. No he hecho comentarios al respecto", ha señalado en declaraciones a la prensa en las que ha insistido en que de lo que "estamos hablando (es) de la reconstrucción de Gaza".

El jefe de la Casa Blanca, que ha pronunciado estas palabras en la madrugada de este martes antes de regresar a Estados Unidos a bordo del avión presidencial, ha vuelto a calificar la jornada de "histórica" y ha celebrado la liberación de rehenes por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Esos chicos vuelven a casa y sus padres se vuelven locos", ha manifestado.

"¿No fue increíble? (...) Ha sido (un día) muy bueno. Creo que es un día importante, porque nadie pensaba que esto fuera posible", ha agregado el mandatario estadounidense.

Horas antes, Trump ha reivindicado que "la guerra de Gaza ha terminado", un hito que según sus propias palabras ha abierto la puerta a la "paz en Oriente Próximo", al término de una cumbre que ha contado con la presencia una veintena de líderes mundiales, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, no así la del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Durante la ceremonia, los dirigentes de los cuatro países garantes del alto el fuego en el enclave palestino --Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía-- han firmado una declaración difundida posteriormente por la Casa Blanca en la que contempla la protección de los Derechos Humanos "tanto de palestinos como de israelíes" si bien elude el establecimiento un Estado independiente para los primeros.

