Spotify lanza las cuentas administradas para menores en el plan Premium Familiar

Spotify ha comenzado a lanzar las cuentas administradas para menores dentro de su plan Premium Familiar, un espacio en el que los menores de 13 años podrán explorar música de forma segura con el control de sus padres y tutores.

La plataforma de contenido en 'streaming' anunció las cuentas administradas para menores en septiembre del pasado año como una prueba piloto en Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia, entre otros, de cara a ofrecer una mejor experiencia de escucha a todos sus usuarios, incluyendo a padres y familias.

Ahora, tras lanzar la prueba piloto para los usuarios de España en marzo de este año, Spotify ha anunciado que ha comenzado a lanzar oficialmente las cuentas administradas para menores enmarcadas en el plan Premium Familiar, y ha extendido su uso a siete nuevos mercados, con el objetivo de ofrecer a los menores un espacio propio donde escuchar y descubrir música, bajo el control de sus padres.

Como ha puntualizado la compañía en un comunicado en su blog, las nuevas regiones donde llegan estas cuentas son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Francia y Países Bajos, además de implementarse oficialmente en los países donde se estaba probando.

En cuanto a sus funciones, disponibles exclusivamente como parte del plan Premium Familiar, las cuentas administradas están diseñadas para que los menores puedan crear listas de reproducción, así como reciban recomendaciones personalizadas de Spotify y disfruten de canciones enviadas por otros usuarios, como la lista diaria y Descubrimiento Semanal, con experiencias acorde a su edad.

Igualmente, incluyen funciones de filtros de contenido explícito. Los padres podrán controlar y restringir la reproducción de artistas y canciones específicos, además de disponer de un interruptor para ocultar vídeos. Las funciones de interactividad también estarán limitadas en estas cuentas administradas, que no tendrán acceso a funciones como los Mensajes.

Así, como ha explicado la compañía, "cada cuenta administrada ofrece su propia experiencia" individual, de manera que los usuarios incluidos en el plan familiar podrán escuchar su música sin que sus resultados y recomendaciones se vean distorsionadas por escuchas de distintos estilos.

No obstante, los padres también podrán explorar música junto a sus hijos, presentándoles las mismas canciones que a ellos les gustaban a su edad con nuevas herramientas para compartir música con los menores.

Con todo ello, los padres podrán obtener más consejos sobre cómo apoyar y dar forma a las experiencias de escucha de sus hijos en la Guía para padres de Spotify. Asimismo, para configurar una cuenta administrada, bastará con que el titular del Plan Familiar acceda a la página de su cuenta en la aplicación y añada un miembro, tras ello, deberá especificar que se trata de un oyente menor de 13 años.